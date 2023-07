Le Belgica s'apprête à rejoindre le Groenland pour y étudier l'écosystème marin arctique

Le nouveau navire de recherche océanographique belge RV Belgica quittera Reykjavik, en Islande, le 13 juillet prochain pour un périple de trois semaines dans les régions arctiques du sud-ouest du Groenland, annonce mercredi un communiqué commun de l'UGent et de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

L'équipe de recherche internationale qui est à bord y étudiera comment le changement climatique, et plus particulièrement la fonte accélérée des glaciers, affecte la dynamique du carbone, la biodiversité et le réseau alimentaire dans les fjords.

Cette expédition fait partie du projet CANOE (Climate chANge impacts on carbon cycling and fOod wEbs in Arctic Fjords), financé par la Politique scientifique fédérale (Belspo).