A Vincennes, chameaux, dromadaires et lamas se promènent finalement dans le bois

Parmi les délégations "qui ont traversé la planète (...) certaines vivent très mal ce rejet extra muros", assure Christian Schoettl.

Son objectif: soutenir "la cause du dromadaire dans la capitale française des droits de l'Homme" et promouvoir "la contribution essentielle" de ces "héros des déserts et des hauts plateaux" qui subviennent à des "millions de ménages vivant dans des environnements hostiles dans plus de 90 pays".

L'annonce de l'évènement n'en avait pas moins fait bondir l'association de défense des animaux Paris Animaux Zoopolis, qui avait dénoncé l'utilisation d'animaux comme "des objets de divertissement" et "de vulgaires ressources alimentaires".

Christian Schoettl s'était déjà fait connaître en défilant avec des camélidés dans Paris en 2014 lors d'une manifestation contre la réforme des rythmes scolaires. Sa commune a accueilli depuis 2019 deux salons internationaux des camélidés en France.