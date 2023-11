"Pourquoi ne pas laisser cet argent dans les caisses de l'Etat": cette question des "Puncheurs" déstabilise Raoul Hedebouw

Et c'est Martin Buxant qui a commencé avec une question qui a embarrassé le président du PTB. Celle-ci concernait l'argent reversé tous mois par Raoul Hedebouw à son parti. Le leader du parti des travailleurs se targue de vivre avec 2 000 euros par mois, alors que la mensualité des élus s'élève approximativement à 7 000 euros. Une différence conséquente qui est reversée au PTB et qui représente aujourd'hui, après 10 années au parlement, la coquette somme de 600 000 euros. Notre journaliste s'est donc interrogé sur ce choix d'enrichir le PTB au lieu de laisser cet argent à l'Etat et donc à la collectivité.

Une question qui, semble-t-il, n'était pas confortable pour Raoul Hedebouw, qui a essayé de l'éviter : "On a une proposition de loi pour diminuer tous les salaires de 50%", une proposition refusée par le Parlement, "le jour où les autres acceptent, on le fera, mais on ne va pas faire une course inégale contre les autres partis", a-t-il essayé de se justifier.