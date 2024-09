"Ce qui compte, c'est l'impact de mes livres, pas les chiffres": Mélissa Da Costa, l'autrice la plus lue de France, revient sur son succès

Avec "Tenir debout", son huitième roman en seulement cinq ans, Mélissa Da Costa continue de toucher les lecteurs par ses récits poignants et sincères. Elle revient sur son processus créatif, l’inspiration derrière ses personnages, et le succès impressionnant de ses ouvrages.

Je voulais être au plus près des pensées intimes et de l'intériorité des personnages. D’un côté, François, qui voit son identité se briser avec la perte de son corps tel qu'il le connaissait. De l'autre, Éléonore, à qui l’on porte souvent moins d'attention, mais qui, comme tout aidant, souffre aussi énormément, bien que différemment.

Dans "Tenir debout", François, un comédien charmeur, décide de partir vivre avec sa maîtresse Eléonore, qui a 20 ans de moins que lui. Et juste avant d'emménager, il a un accident de moto et devient paraplégique. Comment avez-vous construit cette histoire autour de lui et d'Éléonore, sa maitresse ?

Vous écrivez : "Quand on dit je t'aime, on ne mesure pas ce que ça signifie". Ça pose la question de savoir qui on aime finalement ?

Complètement. Leur couple était en plein dans la phase passionnelle quand l'accident survient. Éléonore aimait une version idéalisée de François, le comédien fantasque. Après l’accident, elle doit réapprendre à connaître cet homme, désormais immobilisé, cloué dans un lit puis dans un fauteuil roulant. Tandis que lui se demande s'il aurait eu la force de rester à sa place. C’est une redéfinition de l’amour et de la passion qui évolue tout au long du roman.

Pourquoi avoir dédié ce livre à Yann et Pauline ?

Ils m’ont beaucoup inspirée pour décrire le quotidien d’un couple où l’un est valide et l’autre non. J’avais de la documentation médicale, mais il me manquait le vécu personnel. Yann, paraplégique, et sa compagne Pauline m’ont permis de mieux comprendre les défis émotionnels et physiques qu'ils rencontrent chaque jour.