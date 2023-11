Des détenus de la prison de Louvain dévoileront leur propre album de musique dimanche

Huit détenus de la prison centrale de Louvain se sont rassemblés pour produire un CD et présenteront dimanche leur album "Every Day" (tous les jours, en anglais) aux travailleurs de la prison ainsi qu'à la presse.

Un an plus tard, les détenus présentent donc leur album. "Cela n'a pas été sans controverse", explique la coordinatrice politique de la prison, Karen De Win. "La prison est un environnement stressant et chacun doit porter son propre fardeau. Une collaboration dans ce type de circonstances requiert un effort conséquent. Malgré tout, le résultat est une belle œuvre d'art avec une variété de thèmes auxquels les gens, aussi bien dans la prison qu'en dehors, peuvent s'identifier. Les détenus concernés ont chacun contribué au projet."

Le groupe "CELL(R)" est né d'un projet musical, lancé un an plus tôt dans la prison, auquel plusieurs partenaires, parmi lesquels l'ASBL De Rode Antraciet, qui œuvre pour un maximum d'interactions entre les détenus et le monde extérieur, ainsi que le centre d'aide sociale (CAW) Oost-Brabant ont participé.

Les thèmes abordés ont généralement un lien avec la vie en prison et ont mené à différents titres comme "A better way than this" (un meilleur moyen que celui-ci), "Don't give up" (n'abandonne pas), "Hotel Leuven" (Hôtel Louvain) ou encore "Heartstrings" (les cordes du cœur). Les enregistrements ont été réalisés dans un sous-sol aménagé de la prison et les détenus ont pu compter sur le talent d'artiste de l'un d'entre eux, Mamboleo, pour réaliser la pochette du CD.

Le disque sera présenté dimanche aux travailleurs de la prison et à la presse lors d'un concert. L'album sera ensuite mis en vente et les revenus générés seront reversés à l'ASBL Moderator, un service de médiation qui met en relation les victimes et les auteurs de délits.