La belle histoire des César: Abou Sangaré, ancien mécanicien sans-papiers, sacré lors de la cérémonie

Abou Sangare, ancien sans-papiers guinéen régularisé après le succès du film "L'Histoire de Souleymane", dont il tient le rôle principal, a reçu vendredi le César de la révélation masculine.

"J'avais presque plus de vie, je vivais parmi les hommes comme ça. Je ne me considérais plus comme un être humain, depuis que j'ai traversé la Méditerranée jusqu'en avril 2023, j'ai tout connu... la misère, tout ce qui fait l'être humain, le bon comme le mauvais", a déclaré Abou Sangare sur la scène de l'Olympia, à Paris. "Merci pour votre intégration au sein de l'humanité", a-t-il lancé à l'équipe du film et à l'Académie des César.