L'ouverture du festival de Ronquières reportée d'une heure samedi

Le festival de Ronquières entre samedi dans son deuxième chapitre après une journée inaugurale de vendredi enflammée par le concert du groupe français Indochine. Plus de 28.000 festivaliers étaient présents pour cette première journée, annoncée complète par les organisateurs.

Les portes du festival seront ouvertes à partir de 13 heures, au lieu de 12 heures, "pour permettre la sécurisation du site", a indiqué Maxime Daye, bourgmestre de Braine-Le-Comte, via les réseaux sociaux. Une réunion tenue samedi matin entre les organisateurs et les autorités communales a permis de mettre plusieurs mesures en place "au vu des conditions climatiques qui ralentissent les accès". Le bourgmestre a notamment indiqué que "les parkings sont sous surveillance constante, des nouvelles zones sont créées, les navettes de retour vers la gare de Braine-le-Comte sont renforcées et la zone d'attente améliorée". Un parking de délestage de 1.000 places encourageant le covoiturage est créé à la rue Jules Bordet à Seneffe. Toutes les voitures qui en sortiront avec au moins 4 personnes à bord recevront une carte boissons de 25 euros. L'objectif est d'encourager les festivaliers à "utiliser les alternatives collectives".

L'affiche de samedi est portée, entre autres, par Placebo, Juliette, Armanet, Ofenbach, Pierre de Maere ou encore Kaky.