Suzanne Shepherd, actrice des "Soprano" et des "Affranchis", est décédée à 89 ans

L'actrice américaine Suzanne Shepherd, connue pour ses rôles dans "Les Affranchis" et "Les Soprano", s'est éteinte samedi à l'âge de 89 ans, a annoncé sa petite-fille au tabloïd The Sun.

Suzanne Shepherd était particulièrement connue pour ses performances dans le film de gangsters "Les Affranchis" et la série mafieuse "Les Soprano". Elle a également joué dans des films tels que "Lolita", "Requiem for a Dream" et la série "Law & Order".

L'actrice est décédée chez elle vendredi. Les circonstances de sa mort n'ont pas été révélées.