Un dessin unique de Léon Spilliaert confié à la Bibliothèque royale de Belgique

La même année, l'éditeur bruxellois Edmond Deman publia la pièce Le Sculpteur de masques, mais le dessin de Spilliaert ne lui plut pas et la commande de l'illustration n'a jamais abouti.

L'œuvre a été réalisée en 1907 pour servir de couverture pour Le Sculpteur de masques, une pièce de théâtre de l'écrivain belge Fernand Crommelynck (1886-1970). "La feuille date des premières années de Spilliaert et son atmosphère expressionniste et sa beauté sombre sont caractéristiques de sa première période +noire+", explique la Bibliothèque royale.

Le dessin original désormais conservé à la KBR est donc un témoin unique des débuts de Spilliaert en tant qu'illustrateur de livres, souligne la Bibliothèque royale. Un second dessin de Spilliaert, jamais utilisé non plus pour Le Sculpteur de masques, est conservé au Musée d'Ixelles.

Le dessin nouvellement acquis fait partie de la riche collection Spilliaert de la KBR, qui possède la plus grande collection publique de son œuvre, avec plus de 150 dessins. Il sera accessible au public sur demande uniquement, comme les autres documents de la collection du Cabinet des estampes de la Bibliothèque.

Léon Spilliaert (1881-1946), aîné de sept enfants, n'a jamais suivi de formation académique formelle. Autodidacte, il a suivi sa propre voie et développé son propre style mélancolique. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des artistes belges les plus influents du début du XXe siècle, selon la KBR.