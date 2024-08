"Un mec très sympa", "Un grand comédien": Jean-Pierre Castaldi nous raconte "son" Alain Delon au travers d'un vibrant hommage

Jean-Pierre Castaldi et Alain Delon avaient beaucoup de respect l'un pour l'autre. Les deux amis se sont côtoyés sur les plateaux et en dehors.

Pour lui, Alain Delon a trop souvent pâti d'une réputation qui ne se justifiait pas. "Ce garçon n'est pas toujours celui qu'on raconte. J'ai vu un mec très sympa, fidèle en amitié, il ne fallait pas le trahir, mais qui aime être trahi, personne", se rappelle-t-il, regrettant par exemple les critiques sur son opinion politique ou ses relations personnelles, dont il refuse de se mêler.

Un acteur de génie

Il s'est ensuite penché quelques instants sur l'acteur Alain Delon. Selon lui, son talent faisait rêver tous ceux qui l'ont côtoyé. "On aimerait tous faire le quart du dixième du millième de sa carrière", lance même Jean-Pierre Castaldi, qui appréciait beaucoup l'approche de son ami, qui voulait toujours aider ceux qui découvraient le monde du cinéma à ses côtés. "L'avantage de ces grands comédiens, c'est qu'ils vous mettent à leur niveau. Ils ne sont pas là pour vous écraser, ils sont là pour vous ouvrir des portes. Alain faisait partie de ceux-là. C'est un grand comédien, si vous n'êtes pas bon, lui ne l'est pas non plus. Ces gens-là ont aidé beaucoup de gens indirectement. Il vous mettait à l'aise, ils étaient dans la transmission, comme lui en avait profité avec ceux qui l'ont dirigé", a-t-il déclaré.

Son rôle de Jules César, dans Astérix, a notamment marqué Jean-Pierre Castaldi, fan de l'autodérision que l'on pouvait y voir. "Je le trouve remarquable quand il joue Jules César, il se moque de lui, il est parfaitement lucide", se souvient le Français. Une figure emblématique qui ne cesse de recevoir des hommages depuis l'annonce de son décès.