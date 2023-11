Australie: 10 millions de personnes sans téléphone ni internet après une panne géante

Plus de 10 millions d'Australiens ont été privés d'internet et des services téléphoniques mercredi après que des pannes inexpliquées ont frappé l'une des plus grandes entreprises de télécommunications du pays.

L'opérateur téléphonique Optus a déclaré qu'il se démenait pour localiser et réparer les pannes, qui ont mis à mal les systèmes de paiement électronique et perturbé les lignes téléphoniques des services d'urgence.

"Notre équipe continue d'explorer toutes les pistes possibles. Nous avions un certain nombre d'hypothèses et chacune d'entre elles, que nous avons testée et pour laquelle nous avons mis en place de nouvelles actions, n'a pas permis de résoudre le problème fondamental", a expliqué Mme Bayer Rosmarin.

"Lorsque nous aurons identifié la cause première et un délai de rétablissement, nous informerons tout le monde dès que possible", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement australien a déclaré que les téléphones mobiles et fixes ainsi que l'internet haut débit avaient été touchés.