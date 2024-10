Médias: le groupe Ebra cadre son utilisation de l'IA

"Nous nous interdisons par ailleurs de modifier des images d'actualités et nous nous engageons à ne pas utiliser des IA qui ne respectent pas la législation sur les droits d'auteur", ajoute la direction.

Deux titres du groupe, l'Est républicain et Vosges Matin, ont commencé il y a un an à utiliser ChatGPT, outil d'IA dite "générative" qui permet de produire un texte à partir d'instructions données, pour corriger et mettre en forme des textes de leurs correspondants locaux de presse.

Ebra s'engage également "à ce que toutes nos publications soient initiées et placées sous le contrôle d'une ou d'un journaliste professionnel." L'IA "ne pourra jamais se substituer à l'expertise de nos journalistes, ni à leur capacité à réaliser des reportages et tisser des liens sur le terrain avec les sources de l'information."