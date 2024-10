Des associations appellent les réseaux sociaux à mieux combattre les dérives de l'IA

Plus de 25 associations vont appeler les principaux réseaux sociaux à mettre en place des mesures concrètes pour protéger les femmes et membres de la communauté LGBT+ des dérives de l'intelligence artificielle (IA), selon un projet de lettre consulté jeudi par l'AFP.

Dans ce texte adressé aux dirigeants de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), X, YouTube, TikTok, Snapchat, et Reddit ces organisations appellent les entreprises à mieux identifier et sanctionner les contenus "sexistes et misogynes" présents sur leurs plateformes.

Un appel à l'action alors que la désinformation et les "deepfakes pornographiques", c'est-à-dire des images ou vidéos fausses créées par l'intelligence artificielle, se sont multipliés sur les plateformes ces dernières années.