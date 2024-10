Une "cyberweek" dédiée à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité

"L'objectif est de sensibiliser les entreprises, les étudiants, les chercheurs d'emploi et les professionnels aux défis et opportunités liés à ces secteurs en pleine croissance à Bruxelles", précise le centre de référence pour les métiers du numérique à Bruxelles.

Deux événements majeurs seront proposés : Techquest (15/10) et Digital Day (17/10). Le premier proposera une matinée immersive destinée aux étudiants, chercheurs d'emploi et apprenants. Des ateliers tels que des escape games, des simulations de piratage ou encore des démonstrations de création d'assistants IA permettront aux participants de comprendre la diversité des compétences nécessaires dans ces domaines. Le second proposera des débats autour des défis liés à l'emploi et à la formation dans le secteur numérique à Bruxelles.