Forte hausse des nuitées réservées en ligne en Europe, la Belgique à la traine

Le nombre de nuits réservées dans des hébergements touristiques via les plateformes en ligne (Airbnb, Booking, Expedia Group, TripAdvisor...) a atteint 208,8 millions dans l'Union européenne au deuxième trimestre 2024, ressort-il des chiffres publiés jeudi par l'office de statistique européen Eurostat. Cela représente une augmentation de 16,2% par rapport à la même période l'année passée. La Belgique est le pays qui a connu la progression la plus faible.

Si avril a connu une légère baisse du nombre de nuits réservées (-1,8%) en glissement annuel, la tendance s'est largement inversée en mai (+31,7%) et en juin (+17,8%).

Malte est le pays qui a connu la plus forte hausse du nombre de nuitées réservées en ligne en juin 2024 avec une augmentation de 45,8% par rapport au même mois en 2023. La Lituanie (+28,1%) et la Suède (+27,4%) complètent le podium. À l'inverse la Belgique arrive bonne dernière avec une hausse d'à peine 2,6%. Elle est devancée par les Pays-Bas (+3,3%) et la Slovénie (+6%).