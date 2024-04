BAFTA du jeu vidéo: "Baldur's Gate 3", sorti d'un studio belge, écrase ses concurrents

Le jeu médiéval-fantastique, qui fait partie d'une saga de jeux populaires remontant à la fin des années 1990, avait déjà remporté le premier prix lors des Game Awards 2023 à Los Angeles en décembre.

Il a connu un succès commercial fulgurant depuis sa sortie en août, se vendant à plus de 10 millions d'exemplaires sur PC, Playstation 5 et Xbox Series, selon le studio.

Parmi les autres lauréats des BAFTA du jeu, qui en sont à leur 20e année, figure "The Legend of Zelda : Tears Of The Kingdom", qui a reçu le prix de la réalisation technique.