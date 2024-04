L'IA dans le journalisme, "un changement fondamental" et inarrêtable, selon un expert

L'intelligence artificielle (IA) bouscule les journalistes et va provoquer à brève échéance "un changement fondamental dans l'écosystème de l'information", considère le consultant David Caswell, ancien de Yahoo! et du BBC Newslab, l'équipe innovation du groupe audiovisuel public britannique, dans un entretien à l'AFP.

Réponse - "On ne sait pas mais on essaie de voir les possibilités. Des choses deviennent plus claires: plus de médias vont être créés et nourris par des machines. Elles rassembleront des infos, feront plus de production, de l'audio, de la vidéo et du texte.

C'est un changement fondamental dans l'écosystème de l'information, et du journalisme en particulier. C'est structurellement différent du système présent.

On ne sait pas combien de temps cela va prendre, peut-être deux, quatre, sept ans. Je pense que ce sera plus rapide car il y a peu de friction. Il y aura peut-être des sujets juridiques, les habitudes de consommation des gens et des journalistes ralentissent aussi le processus. Mais pas besoin de nouveaux appareils, pas besoin d'expertise technique ou de beaucoup d'argent pour produire. Tout ce qui constituait des barrières dans la première génération d'IA n'en sont plus grâce à l'IA générative".