Numérique: 87% des Français possèdent un smartphone

Pour naviguer sur internet ou envoyer des messages en ligne, 87% de la population en France déclarent avoir possédé un smartphone en 2022, selon une étude annuelle publiée lundi sur la diffusion des équipements numériques et l'évolution de leurs usages.

Signe du caractère désormais incontournable des smartphones, la part des Français en possédant un a augmenté de 3% par rapport à 2020, selon le Baromètre numérique réalisé par le régulateur des télécoms (Arcep), le Conseil général de l'économie (CGE) et l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) en partenariat avec le Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie).

Cette étude porte sur un échantillon représentatif de la population française de 4.184 personnes de 12 ans et plus, interrogées par téléphone et en ligne.

Parmi les détenteurs de smartphones, 89% déclarent envoyer des messages grâce aux applications proposant ce service (+10 points par rapport à 2020) et 78% les utilisent pour téléphoner (+11 points).

La navigation sur internet depuis les smartphones concerne désormais 92% des répondants (+5 points par rapport à 2020). Les objets connectés (domotique, électronique, santé, sécurité) et les enceintes connectées poursuivent également leur diffusion: la proportion de possesseurs de ces équipements augmente par rapport à 2020 pour atteindre respectivement 40% et 27%.