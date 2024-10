Peut-on vraiment booster son immunité avec certains aliments?

Avec l'essor des tendances santé, notamment sur les réseaux sociaux, de nombreuses questions se posent sur l'efficacité des "shots de gingembre" et autres aliments pour renforcer notre immunité. Ces boissons, à base de gingembre, citron et curcuma, sont-elles vraiment efficaces pour prévenir les maladies ?

Les "shots de gingembre" sont généralement présentés comme des boosters d'immunité, mais leur efficacité est à nuancer. Le gingembre, par exemple, a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, qui aident à réduire l'inflammation et à protéger les cellules du stress oxydatif.

Boire des "shots de gingembre" est devenu une mode populaire, particulièrement sur les réseaux sociaux. On leur attribue souvent la capacité de renforcer l'immunité et d'aider le corps à s'adapter aux changements de saison.

De plus, ces shots contiennent de la vitamine C (via le citron), qui joue un rôle dans le bon fonctionnement des cellules immunitaires. Cependant, un excès de vitamine C n'améliore pas l'immunité chez une personne en bonne santé.

Bien que la science ne prouve pas que ces shots préviennent ou guérissent des maladies spécifiques, les nutriments qu'ils contiennent sont bénéfiques pour le bien-être général.

Cependant, il est important de les consommer avec modération, car des doses excessives de gingembre ou de curcuma peuvent irriter l'estomac ou interagir avec certains médicaments, comme les anticoagulants. De plus, il faut aussi surveiller la teneur en sucre de certains produits commerciaux, qui peut nuire à la santé sur le long terme.