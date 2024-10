"Beaucoup de personnes veulent se soigner au naturel", mais comment bien choisir ses plantes?

Peut-on vraiment se soigner avec des plantes ? Est-ce que boire une tisane est efficace ? Réponses dans Capital Santé avec Caroline Fontenoy et Delphine Koniarski, herboriste, psychologue, naturopathe et réflexologue

Elle affirme qu'aujourd'hui encore "beaucoup de personnes veulent se soigner au naturel", et ce genre de thérapies "coexiste désormais avec des traitements plus traditionnels".

Delphine Koniarski est herboriste, mais également psychologue, naturopathe et réflexologue. Pour soigner ses patients, elle recourt à une méthode ancestrale: l'utilisation des plantes. "Auparavant, tout le monde se soignait par les plantes et puis la science a évolué et elles sont rentrées dans les laboratoires. On a pu isoler des molécules et fabriquer des médicaments à partir de ces plantes" explique Delphine Koniarski, herboriste, psychologue, naturopathe et réflexologue.



Pour soigner ses clients, Delphine Koniarski cultive la plupart dans son jardin et lorsqu'elle ne sait pas, elle va en chercher chez ses proches. "L'idée, c'est que ce soient des plantes locales parce que j'ai vraiment la certitude qu'on peut se soigner avec des plantes dans le milieu dans lequel on vit" affirme-t-elle.



Parmi celles qu'elle utilise le plus, Delphike Koniarski parle de la menthe poivrée. Selon elle, on peut l'utiliser "lorsqu'on a des crampes au ventre ou alors quand on a une mauvaise haleine". Elle affirme que cette plante va également aider à accélérer le foie, en favorisant la fabrication de la bile et son évacuation.



Pour booster son immunité avec l'arrivée de l'automne, elle conseille de prendre du thym, une herbe "antiseptique et antivirale". "À partir d'un an, on peut en donner aux enfants, même si les quantité ne sont pas les mêmes" dit-elle.