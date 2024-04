Télévie - Deux hommes, deux vies face au cancer de la prostate: "Ça n'arrive pas qu'aux autres"

C’est le cancer le plus fréquent chez l’homme : le cancer de la prostate. En Belgique, on détecte 12 000 nouveaux cas chaque année. Un nombre qui va augmenter dans les prochaines années avec le vieillissement de la population. À travers les témoignages de deux patients aux parcours singuliers, plongez dans la réalité de cette maladie omniprésente

Pour Gaëtan, le dépistage n'était qu'un report perpétuel, jusqu'à ce jour fatidique de l'année 2022. "Je prends le téléphone, rendez-vous, disponibilité, tout est ok, j'y vais. Nous avons fait différents tests, donc échographie, IRM, biopsie, et le résultat est tombé : cancer de la prostate", relate-t-il.

Le cancer de la prostate peut frapper à tout moment, modifiant irrévocablement le cours d'une vie. Gaëtan, 51 ans, pilote de ligne, et Luc, 80 ans, partagent leurs récits de lutte contre cette maladie qui touche des milliers d'hommes chaque année en Belgique.

Cependant, tous les chemins de guérison ne se ressemblent pas. Romain Diamand, urologue à l'institut Jules Bordet, souligne que "l'ablation de la prostate peut entraîner des troubles au niveau urinaire et sexuel". Il entend des "pertes d'urine, volontaires ou involontaires, et des troubles au niveau de la sexualité avec des érections de moins bonne qualité".

Un homme sur deux a un cancer de la prostate vers l'âge de 80 ans

Lorsque le patient est plus âgé et la tumeur moins agressive, il est tout à fait possible de vivre avec le cancer. Pour Luc, 80 ans, la surveillance de sa tumeur prostatique est devenue une routine depuis trois ans.

Avec humour, il partage : "Une prostate, avec ma femme, on n'en a qu'une seule pour deux, et elle nous a déjà donné beaucoup de satisfaction. Je ne me voyais pas la perdre aussi rapidement, alors que ce n'était vraiment pas nécessaire."