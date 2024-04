"On met les champions en lumière": Matt Pokora est le parrain d'honneur pour la 36ᵉ édition du Télévie

Depuis 35 ans, le Télévie incarne l'espoir, la solidarité et l'engagement dans la lutte contre le cancer. Cette année, le chanteur Matt Pokora sera le parrain d'honneur de la soirée de clôture prévue le 20 avril.

Cette édition ne pouvait être portée que par un parrain d’honneur qui a déjà marqué l'histoire du Télévie par sa générosité. Matt Pokora a donc accepté d’être le parrain d’honneur du Télévie 2024. Un défi relevé avec enthousiasme par le chanteur à l'engagement sans faille : "Cette année, on met les champions du Télévie en lumière", confie-t-il.

En endossant, cette année, le rôle de parrain d’honneur, Matt Pokora apportera son énergie et sa générosité afin d’inspirer et de mobiliser un public toujours plus large.