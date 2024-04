"On est super fier d'elle": atteinte d'un cancer, la petite Kiara, 9 ans, récolte... trois tonnes de pièces rouges pour le Télévie

C'est la belle histoire de la semaine : la petite Kiara, atteinte d'un cancer, a réussi à récolter plus de trois tonnes (!) de pièces rouges pour le Télévie. Grâce au soutien énorme de son école à La Louvière et de ses proches, une cagnotte exceptionnelle a pu être rassemblée.

Cela fait 5 ans que cette école organise une journée de collecte des pièces rouges au profit du Télévie. "L'objectif était d'atteindre une tonne en cinq ans. L'objectif est atteint, mais on peut dire qu'elle, elle a déjà tout dépassé en quelques mois. On est super fier d'elle. L'idée, c'est d'être solidaires tous ensemble et de récolter un maximum de pièces pour que plus personne ne perde le combat contre la maladie", déclare, euphorique, Florence, une des enseignantes de l'école, elle-même victime d'un cancer.

Il y a cinq mois, un des élèves de l'école, le petit Julian, a perdu son combat contre le cancer. Cette mobilisation est aussi pour lui.