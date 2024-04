Club de pétanque de Montmartre: les boulistes entendent occuper le terrain jour et nuit

Au lieu d'obtempérer, certains des quelque 300 licenciés du club se sont "organisés en collectif pour dormir sur place", a indiqué vendredi à l'AFP Maxime Liogier, le porte-parole du Clap.

Cette "occupation nocturne" concernera "chaque nuit entre cinq et six personnes", dit M. Liogier, précisant que l'initiative vient "des licenciés" et non de la direction.

Vendredi à la nuit tombée, sept tentes avaient été montées, sacs de couchage et matelas avaient été apportés, a constaté l'AFP sur place.