Des scientifiques découvrent avec "étonnement" que la Terre a commencé à accélérer sa rotation

Le temps universel (UTC) est basé sur la vitesse de rotation de la Terre sur son axe et sur les horloges atomiques. Comme la vitesse de cette rotation n'est pas constante, il faut régulièrement ajouter des secondes "intercalaires" pour équilibrer la mesure du temps.

Le changement climatique et la fonte de la calotte glaciaire qu'il occasionne, provoquent le ralentissement de la rotation de la terre sur son axe. Si bien que le changement climatique a aussi un impact sur le temps, ressort-il d'une étude publiée par la revue Nature mercredi.

Mais notre planète a commencé à accélérer sa rotation, si bien que pour la première fois il faudra soustraire une seconde. Cependant, la fonte de la calotte glaciaire freine aussi cet effet. Les eaux issues de la fonte s'écoulent des pôles vers l'équateur, et la Terre s'en retrouve élargie à cet endroit, ralentissant un tant soit peu cette accélération de la rotation.

La fonte de la calotte glaciaire "est suffisamment conséquente que pour influencer de manière notable la rotation de la Terre", a commenté sur la chaine américaine CNN Duncan Agnew, professeur de géophysique à l'université de Californie et auteur de l'étude. "Le fait que l'homme ait affecté la rotation de la Terre est étonnant", a-t-il ajouté.

La seconde intermédiaire devra être soustraite en 2029, et non pas en 2026 comme initialement anticipé, et de nombreux ordinateurs devront être reprogrammés. "Personne n'a jamais prévu que la Terre accélérerait au point de devoir soustraire une seconde intercalaire", a encore observé M. Agnew.