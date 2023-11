Ecolo dévoile ses premières cartes pour les élections communales à Namur

La liste est complétée par Christine Halut, échevine de l'Éducation et de la Participation, Georges Balon Perin, pour l'heure conseiller provincial, et Patricia Grandchamps, qui a récemment remis son tablier d'échevine mais restera parmi les verts aux prochaines élections.

Philippe Noël, président du CPAS, et Charlotte Mouget, actuellement échevine de la Transition écologique, resteront les locomotives du parti. Pour renforcer sa place dans la majorité, Ecolo compte également sur Carolina Quintero, déjà conseillère communale, et Raphaël Richard, jeune étudiant investi dans les instances du parti.

L'ambition de la locale namuroise est que "Namur soit encore plus juste et verte". En outre, cet engagement doit se matérialiser dans divers domaines comme l'égalité et la dignité des personnes, un air plus sain ou encore une alimentation de qualité pour toutes et tous.