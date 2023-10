L'astéroïde Bennu contient de l'eau et du carbone: une grande avancée pour "déterminer l'origine des éléments qui pourraient avoir mené à la vie"

L'astéroïde Bennu contient de l'eau et du carbone comme l'espéraient les scientifiques, a annoncé mercredi la Nasa, en révélant les premières images de la poussière et des morceaux noircis du plus gros échantillon d'astéroïde jamais rapporté sur Terre.

"Les molécules d'eau et de carbone sont exactement le genre de matière que nous souhaitions trouver", a déclaré lors d'un événement organisé à Houston le patron de la Nasa, Bill Nelson. "Il s'agit d'éléments cruciaux dans la formation de notre propre planète, et ils vont nous aider à déterminer l'origine des éléments qui pourraient avoir mené à la vie."