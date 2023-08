Saturne et son anneau de poussières en vedette pour la Nuit des étoiles

Quelque 534 manifestations sont organisées vendredi, samedi et dimanche sur plus de 400 sites à travers la France, a annoncé jeudi l'Association française d'astronomie (AFA), organisatrice de ce festival à ciel ouvert, en accès libre et gratuit.

Saturne et son anneau, pluie d'étoiles filantes et Voie lactée: la 33e édition de la Nuit des étoiles, rendez-vous annuel d'observation des astres à destination du grand public, se déroulera ce weekend en France sous le signe des poussières célestes.

Les conditions: un ciel dégagé et exempt de pollution lumineuse. Il faut donc s'éloigner des villes et proscrire toute lumière directe (téléphones portables, phares de voiture, lampadaires...) "car notre rétine met 10 à 20 minutes pour se reconstituer", a-t-il expliqué.

Saturne et son anneau, "l'objet le plus emblématique des poussières", règnera sur tout le ciel. La géante gazeuse sera visible à l'oeil nu (à l'Est) mais si on veut observer son anneau et son satellite naturel Titan, il faudra s'équiper d'un petit télescope.

Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, sera également de la partie.

Le public pourra admirer par endroits la Voie lactée et surtout la pluie d'étoiles filantes des Perséides, un essaim de poussières issues d'une vieille comète (109P/Swift-Tuttle) que la Terre traverse chaque année durant la première quinzaine d'août.