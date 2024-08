Déjà 44.000€: depuis qu'il a perdu sa femme d'un cancer, Eric parcourt des kilomètres à vélo au profit du Télévie

Eric Nicaise a perdu sa femme en 2012 à cause d'un cancer. Depuis, chaque année, Eric récolte des fonds pour le Télévie, une cause qui lui tient particulièrement à coeur.

Eric vient d'ailleurs tout juste de rentrer d'un voyage d'un mois en solitaire. Mais où trouve-t-il la motivation pour continuer année après année? C'est ce que nous lui avons demandé.

"C'est un voyage qui me dépasse quelque part, puisqu'ayant perdu mon épouse il y a une dizaine d'années, et puis pensant aussi aux personnes souffrantes, ce voyage est non-seulement un voyage de découverte, géographie, nature, rencontre de personnes, mais aussi aller au-delà de soi-même et penser à toutes ces personnes qui souffrent", explique-t-il.

"Et en aidant la recherche de cette façon-là, on finira par y arriver et trouver une solution à cette maladie. C'est ça qui me donne la force de pédaler, de me remettre sur le vélo tous les jours", ajoute Eric.