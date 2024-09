Le Stars Rallye Télévie revient le 12 octobre prochain: les inscriptions sont ouvertes, l'itinéraire est connu

Le Stars Rallye Télévie, une opération caritative en faveur de la recherche contre le cancer, revient le 12 octobre prochain. Au programme: une "parade" de véhicules électriques et hybrides haut de gamme, mais aussi la présence de voitures qui font rêver, comme des GT et supercars.

Le Stars Rallye Télévie revient pour une nouvelle édition le 12 octobre prochain et voit les choses en grand avec, au programme, une "parade" des voitures électriques et hybrides haut de gamme mais surtout la présence des voitures qui font rêver: le retour des GT et Supercars.

Parmi les voitures de luxe haut de gamme, il y a des marques comme Lotus, Genesis, Porsche, Lamborghini, Alpine, Mercedes, Jaguar, Audi, Mc Laren, Rolls Royce, Bugatti, Bentley, Ferrari... De quoi ravir les plus grands passionnés d'automobile. Et pour l'occasion, des personnalités belges, à l'instar de Sandrine Dans, Thomas de Bergeyck, Stephan Van Bellinghen, Yves Mattagne ou encore Benny B, prendront le volant de ces véhicules de luxe, accompagnées d'enfants qui luttent contre le cancer.