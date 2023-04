"Notre immunité a-t-elle diminué à cause du Covid ?", "Comment attrape-t-on le cancer ?": une chercheuse Télévie répond aux questions des télespectateurs

J'ai entendu que notre immunité avait diminué pendant la période du Covid à cause du port du masque et des gestes barrières, est-ce exact ?

Non, je pense qu'il n'y a pas d'éléments scientifiques qui suggèrent que notre immunité a baissé. Nous sommes moins exposés par rapport aux virus respiratoires contre lesquels on cherchait à se protéger avec un masque ou avec les gestes barrière. Donc en étant moins exposés à ces virus, quand on a levé ces gestes barrière, on s'est de nouveau retrouvé exposé à ces maladies. Ça n'a rien à voir avec une diminution de notre immunité.

Comment attrape-t-on le cancer ?

Un cancer vient de mutations génétiques qui s'accumulent dans les gènes d'une ou plusieurs cellules. Quand ces cellules acquièrent suffisamment de mutations qui leur permettent de commencer à se multiplier en perdant tout contrôle par rapport aux autres cellules, elles deviennent cancéreuses, se multiplient et forment une masse. À l'origine, ce qui cause le cancer, c'est l'accumulation de ces mutations. Elles peuvent être dues à des toxiques extérieurs tels que la fumée de cigarette, l'alcool et certains virus.