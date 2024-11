Thomas Monjoie mourait poignardé il y a 2 ans, la police lui rend hommage: "Chaque jour, nous avançons avec détermination, en sa mémoire"

"Le 10 novembre 2022, deux policiers ont été agressés simplement parce qu'ils étaient policiers", a déclaré le chef de la zone de police de Bruxelles-Nord, Olivier Slosse. "La violence contre les policiers est inacceptable. La sécurité de nos policiers est essentielle et primordiale. Sans cela, nos femmes et hommes sur le terrain ne pourront exécuter leur mission au service de la population. Nous ne cesserons jamais de travailler pour la sécurité de notre quartier. Chaque jour, nous avançons avec détermination, en mémoire de Thomas."

D'après les trois bourgmestres de la zone - Frédéric Nimal, bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek, Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode, et Ridouane Chahid, bourgmestre faisant fonction d'Evere - le quartier Nord reste un point d'attention prioritaire, même deux ans après l'attaque. "Jour après jour, nous travaillons à l'amélioration de la sécurité et du vivre-ensemble", ont-ils affirmé. "C'est ensemble que nous obtiendrons les meilleurs résultats."

"Deux ans après l'attaque dont ont été victimes nos policiers, le quartier Nord reste au cœur de nos priorités", a ajouté Olivier Slosse. "Nous avons renforcé la présence policière, notamment grâce aux efforts du personnel du commissariat 5, mais aussi grâce à la solidarité au sein de la zone, aux agents provenant des autres commissariats et des unités centralisées telles que la BST (Brigade de Sécurisation des Transports, NDLR), la BTA (Team d'appui, NDLR) et la brigade canine."

"Nous continuerons à planifier des opérations et à intervenir pour améliorer la sécurité et le vivre-ensemble sur le territoire du commissariat", a encore assuré le chef de la zone. "Mais notre zone de police n'est pas la seule à chercher des solutions pour le quartier Nord. Il a été identifié comme un 'hotspot' régional dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et nous travaillons quotidiennement à l'amélioration de la sécurité et du vivre-ensemble avec tous les acteurs concernés actifs et présents dans le quartier."

"J'ai bon espoir de voir le quartier évoluer favorablement", a conclu Olivier Slosse.