Un dernier au revoir émouvant avant le départ des trois pandas géants nés à Pairi Daiza: "Je les ai vu naître, grandir, partir... Je suis effondrée"

Un dernier petit tour, un dernier au revoir et les trois enfants pandas se retirent dans leur territoire intérieur, sous les applaudissements du public. A présent, les visiteurs n'auront plus l'occasion de les voir. "Je les ai vu naître, grandir, partir... Je suis effondrée", sanglotte une habituée. "Je suis très triste, mais il faut mordre sur sa chique. J'essaye de garder bonnes mine malgré tout, mais je l'ai quand même assez gros, oui", nous confie un autre.

Pendant un mois environ, le grand frère Tian Bao et les jumeaux Bao Di et Bao Mei vont vivre à l'abri des regards en quarantaine pour éviter qu'ils tombent malades avant leur voyage vers la Chine. Seuls leurs soigneurs auront encore un contact avec eux. "J'ai eu la chance de les voir naître, donc c'est vrai que ça nous fait quelque chose, mais on est tristes et à la fois contents parce que c'est une aventure qui se termine et on espère que dans le futur, on aura encore la possibilité d'avoir des naissances et que de nouvelles aventures commencent avec nos pandas", se réjouit malgré tout Robin Bouttefeux, soigneur des pandas géants.