Attaque aux bipeurs contre le Hezbollah: Benjamin Netanyahu reconnaît avoir donné son feu vert

S'exprimant lors du Conseil des ministres hebdomadaire, M. Netanyahu a dit avoir autorisé cette opération qui n'avait jusque-là pas été revendiquée, a indiqué M. Dostri, confirmant une information parue dans des médias israéliens.

Des appareils de transmission piégés -- bipeurs, talkies-walkies -- utilisés par des membres du Hezbollah avaient explosé les 17 et 18 septembre dans la banlieue sud de Beyrouth ainsi que dans le sud et l'est du Liban, des bastions du mouvement islamiste Hezbollah.