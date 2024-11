Pro League: le Standard s'effondre totalement et se fait corriger à La Gantoise

A la maison, ce sont eux qui ont tout de suite pris l'initiative dans la partie. Epolo devait déjà sortir le grand jeu sur un envoi lointain de Delorge après 4 minutes. Mais 60 secondes plus tard, le portier belge était battu par Watanabe, dont le coup de tête propulsait le cuir au fond des filets, malgré un joli réflexe du gardien liégeois. 5 minutes de jeu et déjà 1-0 pour les Gantois.

Sutalo avait l'occasion d'égaliser rapidement, après seulement 13 minutes, mais il ne parvenait pas à inquiéter le gardien adverse. Dominé, le Standard avait tout de même une occasion franche à la 26ème, mais Zeqiri ne profitait pas du ballon relâché par Schmidt. Dans la foulée, Sonko envoyait une superbe frappe sur la barre, faisant trembler des Liégeois proches du KO. La situation s'empirait pour les Rouches à la 41ème, lorsque Dean faisait 2-0 d'une belle reprise qui ne laissait aucune chance à Epolo.

Le même tarif en seconde période

La deuxième période débutait sous le même signe pour le Standard. Brown était bien présent sur un deuxième ballon et trompait Epolo pour faire 3-0 après seulement 51 minutes de jeu.

Les Buffalos allaient même en rajouter un quatrième juste avant l'heure de jeu. Le lob de Sonko trouvait la barre d'Epolo, mais Dean suivait bien pour inscrire son deuxième but de la rencontre et porter le score à 4-0. Le Standard, totalement transparent, n'arrivait jamais à se réveiller et s'incline donc logiquement à la Ghelamco Arena, allant même prendre un cinquième but sur une erreur d'Epolo en toute fin de match.

Les Rouches restent donc à la huitième place, avec 18 unités au compteur.