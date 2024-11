Pro League: l'Union crée l'exploit contre Genk et se relance au championnat (4-0)

L'Union, qui restait sur quatre matchs sans victoire, a écrasé Genk, leader du championnat, lors de la 14e journée de Jupiler Pro League samedi. Les Saint-Gillois se sont imposés 4-0 au stade Marien et remontent à la 7e place du classement (19 points). Genk reste leader avec 31 points, 5 de plus que l'Antwerp.

L'Union a frappé dès l'entame avec un tir puissant de Loïc Lapoussin (5e). L'ailier malgache a profité de la récupération haute de son équipe après un corner et tenté sa chance, avec succès, depuis la demi-lune pour tromper Hendrik Van Crombrugge (4e). Le portier limbourgeois a été plus vigilant quelques instants plus tard pour repousser un coup-franc à ras de terre de Charles Vanhoutte (8e).

Genk a ensuite mis le pied sur le ballon mais n'a pas su faire fructifier sa possession (77% sur la première période) et Saint-Gilles a fait le break avant la pause, Promise David s'arrachant pour reprendre de la tête un centre de Lapoussin (45e+1).