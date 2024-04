Télévie J-1: "Avec certains cancers, il n'y a que 5 à 10 % de guérison"

Le chercheur Michaël Herfs se considère comme un enfant du Télévie. Avant de monter son propre laboratoire, le Télévie a financé son salaire de recherche durant quatre ans. Et aujourd’hui, quatre chercheurs sur dix de son laboratoire sont payés par le Télévie.

Quelles sont les urgences en matière de lutte contre le cancer aujourd’hui?

"On a fait de grands progrès au niveau du cancer du sein, on peut être optimiste. On a 88 % de guérison en Belgique. Il y a malheureusement encore des cancers où cela se passe très mal. Je considère chaque cancer comme étant "un puzzle". Il y en a où on a toutes les pièces, on le comprend, donc on le soigne bien. Il y en a malheureusement, comme le cancer du pancréas, le cancer du cerveau, certains sous-types de cancers du poumon, là on est beaucoup plus pessimiste et on obtient des résultats qui sont de l’ordre de 5 à 10 % de guérison en 5 ans, ce qui est dramatique. Donc, on a besoin de travailleur plus, de manière à mieux comprendre et cette compréhension est la source de toute innovation", souligne le chercheur.