Un Tour de Wallonie en cuistax pour le Télévie: l'incroyable cadeau de Silent Jill pour Ludovic

La ligne d'arrivée se profile à l'horizon pour la grande soirée du Télévie, qui prendra place au Tournai Expo ce samedi. Mais pour Ludovic et son équipe, la route jusqu'à cet événement tant attendu est parsemée d'embûches, de virages serrés et de montées abruptes.

Malgré la pluie et un problème avec un pneu du cuistax, Ludovic et son équipe redouble d'efforts pour ce sixième jour !

Ludovic et son équipe se sont lancés dans un incroyable défi en cuistax à travers toute la Wallonie, une aventure de 400 kilomètres en neuf jours, au profit de la recherche contre le cancer.

La créatrice de contenu, Jill Vandermeulen, est venue soutenir l'animateur : "Silent Jill a mis le feu et surtout elle nous a fait gagner plus de 2 000 € pour la cagnotte, grâce à sa magnifique communauté".

Ce soir, l'équipe atteindra Charleroi. La présentatrice, Sabrina Jacobs, sera de la partie pour encourager Ludovic et son équipe. C'est donc l'occasion idéale pour venir les rejoindre, les encourager, et surtout, contribuer à cette cause !

Chaque coup de pédale, chaque kilomètre parcouru, représente un pas de plus vers la lutte contre le cancer. Alors, que vous soyez de Charleroi ou ailleurs en Wallonie, venez soutenir Ludovic et son équipe dans leur incroyable périple, car ensemble, nous pouvons faire la différence.