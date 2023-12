Avant les JO, la bataille pour débarrasser les puces de Saint-Ouen de la contrefaçon

Au marché aux puces de Saint-Ouen, incontournable attraction touristique, les produits contrefaits sont légion. A quelques mois des Jeux olympiques de Paris, les autorités essayent de faire disparaître des étals les pseudo-sacs ou vêtements de luxe qui s'arrachent à des prix défiant toute concurrence.

Avec plus de 5 millions de visiteurs par an, le marché des antiquaires et des brocanteurs est le rendez-vous mondial des collectionneurs, décorateurs d'intérieur et du badaud.