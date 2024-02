Des organisations s'opposent à l'expansion de la bioraffinerie gantoise Alco Bio Fuel

Sept organisations environnementales ont introduit un recours contre l'expansion et la régularisation de la bioraffinerie gantoise Alco Bio Fuel auprès de la province de Flandre orientale, ont-elles indiqué mercredi. Selon elles, en plus de nuire au climat, à la biodiversité et à la qualité de l'eau, le projet est en contradiction avec la politique énergétique belge et européenne. C'est pourquoi elles exhortent la province à refuser l'expansion.