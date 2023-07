Forte baisse du bénéfice d'ArcelorMittal au 1er semestre

Son ebitda (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) est également amputé de plus de moitié, à 4,43 milliards de dollars au premier semestre contre 10,24 milliards un an plus tôt.

La production d'acier brut d'ArcelorMittal est aussi en recul, à 29,2 millions de tonnes, contre 30,9 millions de tonnes produites au premier semestre 2022.