Bientôt la fin de Payconiq? Voici le système qui va le remplacer pour vos paiements électroniques

Effectuer un transfert d'argent entre particuliers via un QR code, un geste devenu habituel, mais uniquement vers un compte belge. Désormais, vous pourrez le faire vers des comptes européens. Cela concerne la France, l'Allemagne et bientôt les Pays-Bas et le Luxembourg. Le système Wero est disponible sur les applications de 4 grandes banques belges, Belfius, BNP Paris-Bafortis, ING et CBC.

"Les paiements en ligne doivent être instantanés", indique Ralf Hamal, directive de l'Initiative européenne pour les paiments. "Cela signifie qu'en 10 secondes, l'argent est versé sur votre compte. Ce n'est pas possible aujourd'hui avec Payconiq."