Toujours pas de gouvernement fédéral: les marchés financiers s'inquiètent-ils?

Prolongé dans sa mission de formateur, Bart De Wever est à nouveau attendu le 20 décembre chez le Roi et cette fois, "ça passera ou ça cassera" selon beaucoup d’observateurs. Pourtant, la situation économique du pays est au plus mal. Quand est-ce que les marchés financiers vont-ils commencer à s'inquiéter ?

La Belgique serait au bord de la crise économique. En effet, la dette belge ne cesse de s'accroître, bien que l'on soit encore loin d'un scénario à la grecque, comme l'indiquait sur le plateau de bel RTL Baudouin Regout, commissaire du Bureau du Plan. Mais qu'en est-il des marchés financiers ?

S'inquiètent-ils ?

Selon deux économistes, Bruno Colmant et Etienne de Callatay, la réponse est non, les marchés financiers ne s'inquiètent pas, pas encore du moins. Selon Bruno Colmant, s'il y a de l'inquiétude, ce ne sera pas avant quelques mois. Etienne de Callatay confirme : ce ne sont pas quelques mois de vide politique qui sont de nature à mettre en transe les marchés, l'histoire l'a déjà montré. Rappelez-vous les plus de 500 jours sans gouvernement.