Fréquence TNT de M6: le projet de Xavier Niel éliminé de la procédure

Le projet du milliardaire Xavier Niel, qui ambitionnait de remplacer M6 pour exploiter le canal 6 de la télévision numérique terrestre (TNT), a été éliminé de la procédure d'attribution de cette fréquence, a indiqué mercredi le régulateur des médias, l'Arcom.

Même si la fréquence de M6 et celle de TF1, également soumise à renouvellement, n'ont pas encore été formellement réattribuées, seuls leurs titulaires actuels restent en lice pour la dernière partie de la procédure, a décidé l'Arcom.

Aussitôt cette annonce faite par l'Arcom, Xavier Niel a réagi par un message au ton décalé sur Twitter. Il a écrit "La fréquence de M6" au-dessus de la photo d'un ado en train de pleurer et disant "Comment te récupérer putain, JAMAIS je pourrai la récupérer".

Les autorisations d'exploitation des canaux 1 et 6 de la TNT arrivent à échéance le 5 mai, et leur réattribution pour cinq ans avait fait l'objet d'un appel à candidatures.

Cette procédure est une première depuis 1987, année de la privatisation de TF1 et de l'arrivée de M6 sur le sixième réseau hertzien: jusqu'ici, ces pionniers avaient bénéficié d'un renouvellement sans appel à candidatures et en contrepartie d'engagements auprès du régulateur.

Xavier Niel voulait créer une chaîne appelée "SIX" pour remplacer M6, en promettant moins de publicité, plus de programmes inédits et des premières parties de soirée débutant avant 21H00.