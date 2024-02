Greenwashing: Zalando s'engage à retirer des icônes trompeuses de ses pages web

Zalando s'est engagé à retirer des drapeaux et icônes trompeurs en matière de durabilité, affichés à côté des produits proposés sur sa plateforme, a indiqué jeudi la Commission européenne, au terme d'un dialogue avec la société de commerce en ligne.

"De telles allégations peuvent induire les consommateurs en erreur quant aux caractéristiques environnementales des produits", affirme la Commission dans un communiqué.

Les icônes et drapeaux seront retirés du site de Zalando le 15 avril prochain. À la place, la société fournira des informations plus claires, telles que le pourcentage de matériaux recyclés utilisés, selon un communiqué de la Commission. Zalando s'est également engagé à ne plus utiliser le terme "durabilité" ou d'autres termes injustifiés indiquant un avantage environnemental et/ou éthique des produits vendus.