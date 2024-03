Jeux vidéo: le marché français passe la barre des 6 milliards d'euros de revenus en 2023

Du côté des jeux les plus plébiscités, c'est encore une fois l'édition annuelle de la simulation de football d'Electronic Arts qui a dominé les classements malgré l'abandon du nom "Fifa", avec 1,477 million d'exemplaires écoulés toutes plateformes confondues (marché physique et dématérialisé, hors données de ventes dématérialisées de Nintendo).

"EA Sports FC 24", qui a presque atteint les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, a devancé le jeu se déroulant dans le monde d'Harry Potter "Hogwarts Legacy", qui a cumulé 1,147 million de ventes sur l'année.

La console Switch de Nintendo a placé quatre titres dans le Top 20, grâce notamment à "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" et "Super Mario Bros. Wonder", 3e et 4e du classement avec respectivement près d'un million et plus de 750.000 exemplaires écoulés.