La circulation des trains a repris entre Courtrai et Audenarde

(Belga) La circulation des trains a repris vers 17h45 entre Courtrai et Audenarde, dans les deux sens, a fait savoir vendredi le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel. Le trafic avait été interrompu peu après 08h00, à la suite d'une collision entre un train et un poids lourd, coincé à un passage à niveau à Deerlijk.

À bord du train voyageait une quarantaine de passagers, dont un a été blessé lors de l'accident. Tous les voyageurs ont été évacués. Le train et la caténaire ont été endommagés dans la collision. Le camion a été remorqué dans l'après-midi. Le train endommagé a ensuite pu être acheminé à Courtrai à l'aide d'un train de secours. Les équipes d'Infrabel ont pu alors effectuer les réparations nécessaires à la caténaire, au passage à niveau et aux voies. Après quelques tests et contrôles, le trafic a repris vers 17h45. Des retards n'étaient toutefois pas à exclure en fin de journée. D'après les premières constatations, le chauffeur du camion s'est retrouvé bloqué lors d'une manoeuvre à un passage à niveau. Selon Infrabel, le routier n'aurait pas tenu compte des signaux rouge clignotants. Infrabel rappelle la procédure à suivre dans pareil cas de figure: d'abord, se mettre soi-même en sécurité. Appeler ensuite les services de secours afin d'interrompre le trafic ferroviaire. Les données précises du passage à niveau sont reprises sur un autocollant posé sur le poteau des signaux lumineux. Cette procédure n'aurait pas été suivie vendredi matin à Deerlijk et le train n'a donc pas pu éviter le poids lourd. (Belga)