La Lorraine se lance aux Etats-Unis avec une joint-venture

Fondée il y a près de 40 ans, Bakery de France a un chiffre d'affaires de près de 80 millions de dollars et emploie environ 250 personnes.

Le nouveau partenariat en joint-venture permettra à LLBG et à Bakery de France d'accélérer leur plan de croissance et de renforcer leur position sur le marché nord-américain. "Le consommateur nord-américain s'intéresse de plus en plus à la qualité artisanale et aux produits de boulangerie innovants, ce qui fait de ce marché de plus de 300 millions de consommateurs une formidable opportunité de croissance supplémentaire" pour LLBG.