La société Bike 43 veut produire 10.000 vélos électriques en trois ans

La société a bénéficié d'un apport d'un million d'euros en 2022. Les deux nouveaux entrepreneurs, Thibaut Dehem et Miguel Van Damme, ont apporté 400 000 euros pour racheter le fonds de commerce afin d'installer la société à Bruxelles, précédemment au Luxembourg. L'entreprise a également bénéficié d'un prêt de 500.000 euros de finances.brussels et d'un crédit de 100.000 euros auprès de la coopérative Crédal.

Dix ouvriers de l'entreprise de travail adapté Travie travaillent au montage des vélos à Anderlecht, le long du canal. Le prix d'entrée de gamme avoisine les 5.000 euros et monte jusqu'à 6.000 euros pour les modèles les plus onéreux.

Avec cette recapitalisation, l'entreprise affirme être devenue rentable et compte tripler sa production en 2023. Sollicitée par Belga, la société n'a pas dévoilé de chiffre d'affaires ni de ventes. Elle précise seulement vouloir quadrupler son offre en produisant 10.000 vélos ces trois prochaines années.

La société compte des revendeurs en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en France, en Finlande, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni. La moitié des ventes ont lieu en Belgique et l'autre moitié dans d'autres pays européens, avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni en tête.