Les "larmes de sirène", une pollution omniprésente aux origines multiples

Parfois appelées "larmes de sirène", les micro-billes de plastique ont déferlé en masse sur les côtes françaises ces dernières semaines. Loin d'être inédit, ce phénomène existe à bas bruit depuis les années 70 et atteint parfois des proportions catastrophiques.

Entre 17.000 et 167.000 tonnes! C'est la quantité de micro-billes plastiques qui s'échappent chaque année dans la nature européenne, selon une réalisée pour la Commission européenne en 2018.

Sur les côtes françaises, "on en trouve depuis les années 70", souligne Nicolas Tamic, adjoint au directeur du Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre), basé à Brest.

Utilisés comme matière première par l'industrie, ces "granulés plastiques industriels" ou GPI sont conditionnés en sac de 25 kilos (contenant un million de billes chacun) et entrent dans la fabrication de la plupart des objets en plastique, du pare-choc de voiture au saladier.

"Tous les hivers en Bretagne, on voit plus de déchets plastiques que d'habitude parce qu'il y a des tempêtes et plus de brassage dans l'océan, ce qui fait qu'on a des arrivages plus importants sur les plages", explique-t-il.

Les fuites peuvent avoir lieu à n'importe quel moment du processus de production: de la production des pellets à leur transformation en objets plastiques, en passant par le transport et le recyclage.

Mais les pollutions les plus impressionnantes se produisent généralement lors de la chute d'un conteneur en mer.

- Pollution massive au Sri-Lanka -

Au Sri-Lanka, le naufrage du porte-conteneurs MV X-Press Pearl en juin 2021, au large de Colombo, avait libéré 75 milliards de pellets en plastique, dont une grande partie se sont échoués sur les côtes.

"Sur certaines plages, il y avait plus de deux mètres de GPI", décrit M. Tallec. Des cadavres de dauphins, de baleines et de tortues s'étaient échoués en masse sur les plages et la pollution avait affecté 80 km de littoral ainsi que des zones de pêche.